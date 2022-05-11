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Bayram Competiton Golf Turnuvası şampiyonu KeithGoddard

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Bayram Competiton Golf Turnuvası şampiyonu KeithGoddard
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 8 Mayıs Pazar gün gerçekleşen Bayram Competition Golf Turnuvasında 45 Puan ile KeithGoddard Şampiyon oldu. Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan oyunda Steve Neufeld 43 Puan ile ikinci olurken, 36 Puan ile RainerLehmann üçüncü oldu.
Turnuva sonrasında kazananların kupaları CMC Golf Kulübü Kaptan Yardımcısı Hasan İlkay tarafından verildi.
CMC Golf Kulübünde 15 Mayıs Pazar gün, KKTC Golf Federasyonu turnuva takviminde yer alan Bahar Cup turnuvası gerçekleşecek.
 
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