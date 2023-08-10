Başarılı yüzücünün antrenöründen sitem

Tüfekçi Spor Kulübü’nün başarılı yüzücüsü Özgül Çetin, 4-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar elde etti, yeni rekorlar kırdı.

4 yarışta 3 Türkiye barajı geçen Çetin, 200 ve 400 metre yarışlarında da yeni KKTC rekorlarını kırdı. Sporcunun antrenörü Mehmet Gürcenk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem sporcuyu hem de kulüp ve başkanını tebrik etti. Gürcenk ayrıca hedeflerinin sadece rekorlar olmadığına işaret ederek hakları gasp edilen sporcuların çok daha iyi şartlarda ve tesislerde çalışma yapmalarının sağlanmasını istedi, bu sağlanıncaya kadar da “Savaşımız sürecek” dedi.

Gürcenk’in yaptığı paylaşım şu şekilde:

“4-8 Ağustos Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonasında katıldığı 4 yarışta 3 Türkiye baraj derecesi ile birlikte 200 ve 400 mt serbest yarışlarında yeni KKTC rekorlarını kıran sporcumuz Özgül Çetin’i tebrik ederken kulübümüz Tüfekçi Spor Kulübü ve başkanımız Doğukan Tüfekçi’ye, yüzmeye gönül vermiş tüm dost ve arkadaşlarımıza bizlere verdikleri desteklerden dolayı gönülden teşekkür ederim. Hedefimiz yalnızca rekorlar değildir. ambargolar altında ezilen ve hakları gasp edilen sporcularımızın çok daha iyi şartlarda ve daha iyi tesislerde çalışma yapmaları bir an önce sağlanmalıdır ve sağlanıncaya kadar da savaşımız sürecektir!!!”



