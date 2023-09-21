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Badminton’da U-15 Milli takım seçmeleri yapılacak

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Badminton’da U-15 Milli takım seçmeleri yapılacak
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Badminton Federasyonu, 27 Eylül 2023 Çarşamba günü U15 KKTC Badminton Milli Takım seçmesi düzenleyecek.
Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek olan Milli Takım seçmesine 2009 ve 2010 doğumlu sporcular katılabilecek. Her sporcu en fazla iki kategoride yarışabilecek.
Sporcular 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlarını yapabilecekler. Turnuvada antrenör belgesi olmayanlar ve vizesini yaptırmayan antrenörler sahada görev yapamayacaklar.
 
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