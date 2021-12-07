Badmintonda, Milli Takım seçilecek

Badminton Federasyonu 19 Aralık 2021 tarihinde Pazar günü U15 KKTC Şampiyonası Milli Takım seçmesi yapıyor.
Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek şampiyonaya 2008 ve 2009 doğumlu KKTC vatandaşı sporcular katılacak. Düzenlenecek olan şampiyonada Milli Takıma seçilen sporcular Ocak ayında Türkiye’nin Ankara ilinde yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacaklar.
Turnuvaya başvuru yapacak olanlar en fazla iki kategoride yarışabilecektir. Turnuvaya katılacak sporcular ın https://forms.gle/NydTwKnBYWrPjwtx5 link üzerinden kayıtlarını en geç 15 Aralık 2021 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.
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