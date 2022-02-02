Badmintonda kayıtlar sürüyor

Badmintonda “U15 Milli Takım Seçme”leri için kayıtlar devam ediyor.

6 Şubat’ta Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak turnuva için kayıt işlemleri bugün tamamlanacak.

Tekler ve çiftler olmak üzere toplamda 5 kategoride müsabakaların oynanacağı turnuvaya son başvurular bu akşam saat 20.00’ye kadar gerçekleştirilebilecek.

Başvurular federasyonun resmi sitesine yapılıyor.

Diğer yandan, badmintonda bir diğer organizasyon 17-19 yaş kategorisi milli takım seçmeleri olacak.



