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Badmintonda kayıtlar sürüyor

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Badmintonda kayıtlar sürüyor
Badmintonda “U15 Milli Takım Seçme”leri için kayıtlar devam ediyor.
6 Şubat’ta Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak turnuva için kayıt işlemleri bugün tamamlanacak.
Tekler ve çiftler olmak üzere toplamda 5 kategoride müsabakaların oynanacağı turnuvaya son başvurular bu akşam saat 20.00’ye kadar gerçekleştirilebilecek.
Başvurular federasyonun resmi sitesine yapılıyor.
Diğer yandan, badmintonda bir diğer organizasyon 17-19 yaş kategorisi milli takım seçmeleri olacak.
 
 
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