Badmintoncular Anneler Gününe özel oynayacak

Badminton Federasyonu’nun sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Anneler Günü’ne özel ‘Annemle Bir Takımız’ organizasyonu yapılıyor. Organizasyon 12 Mayıs Cuma günü Yakın Doğu Koleji Spor Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak.

Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz yaptığı açıklamada bu gibi organizasyonların çok önemli olduğunu, çocukların yaptıkları spora aile fertlerinin de dahil olmasının çocukların performansını ve ilgisini daha da artırdığını belirtti. Deniz, spora kazandırdıkları ve kazandıracakları her çocuğun kendileri için çok önemli olduğunu sadece badminton oynayan değil oynamayı düşünen çocukları da anneleriyle birlikte bu organizasyona katılmaya beklediklerini söyledi.

Federasyonun bu gibi organizasyonları yapmaya devam edeceğini belirten Deniz, “Annem İle Bir Takımız” organizasyonuna katılacak olan annelerin ve çocukların cuma günü (12.05.2023) Yakın Doğu Koleji Spor Salonu’nda saat 18.00’da hazır olmaları gerektiğini belirtti.



