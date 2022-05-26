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Badminton U19 KKTC Milli Takımı Ankara'da

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Badminton U19 KKTC Milli Takımı Ankara'da
Ankarada Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenecek Türkiye 19 Yaş Altı Şampiyonasında mücadele edecek olan U19 KKTC Milli Takımı Ankaraya gitti.
Ayağının tozu ile Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Sayın Murat Özmekik'i ziyaret eden kafileyi ağırlayan başkan Özmekik, sporcularımıza başarılar diledi.
İdareciliğini Salih Asşehidoglu'nun yaptığı Milli Takımımızda Antrenör olarak Seymen Deniz görev yaparken, 6 bayan ve 3 erkek sporcumuz mücadele ediyor.
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