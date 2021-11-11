Badminton Federasyonu, Brian Hughes’u anacak

Badminton Federasyonu ülkemizde badminton sporunu tanıtan ve 2012 yılında vefat eden Brian Hughes anısına Büyükler Anı Turnuvası düzenliyor.

20 Kasım 2021 Cumartesi günü Başaran Spor Salonunda düzenlenecek turnuva halka açık bir şekilde düzenlenecek ve 20 yaş üzerindeki sporcular da turnuvaya katılabilecekler. İki grup şeklinde düzenlenecek organizasyonda sporcular Yıldız grubunda, halktan katılacak olanlar ise Altın grubunda yarışacaklar.

Turnuvaya katılacak olanlar en fazla iki kategoride yarışabilecekler. (Tek bayan/erkek - çift bayan/erkek - veya karışık çiftler) Turnuvaya kayıt yapmak isteyenler en geç 15 Kasım saat 20.00'a kadar kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

