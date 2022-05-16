Badminton Carlton Yıldızlar Liginde YDÜ şampiyon

Badminton 6.Carlton Yıldızlar Ligi, 15-05-2022 Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda 8 takımın katılımı ile oynanırken, ligi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon olarak tamamladı

CARLTON YILDIZLAR BADMİNTON

LİGİ SONUÇLAR SIRALAMA TAKIMLAR 1 YAKIN DOĞU Ü. 2 GENÇLİK GÜCÜ 3 BADMİNTON SEVERLER 4 LEFKOŞA GÜNEŞ KULÜBÜ 5. BİTİREN TAKIMLAR AKDENİZ SPOR B. BEKİROĞULLARI MT SK LEFKOŞA BADMİNTON K. NET SPOR K.

Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Anıl Spor’un yaptığı 6.Carlton Yıldızlar Ligi, 15-05-2022 Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda 8 takımın katılımı ile oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Ligi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon olarak noktaladı. Yıldızlar liginde ikinciliği Gençlik Gücü, üçüncülüğü ise Badminton Severler Spor Kulübü alırken, Lefkoşa Güneş Spor Kulübü de dördüncü oldu.15 Mayıs saat 09.00‘da başlayan Carlton Yıldızlar Ligi’nde toplam 80 maç oynandı ve saat 18.30’da turnuvanın sona ermesi ile dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada lige 8 takımın katıldığını sporcuların gösterdiği performanstan ve organizasyonda görev alan Kulüp yöneticileri ve hakemlerini tebrik etti. Deniz, gençlerin Badminton sevgisinden dolayı kendilerini daha çok bu gibi organizasyonları düzenlemek zorunda hissettiklerini bu hissin de federasyonu daha çok çalışmaya ittiğini, bu nedenden de mutlu olduklarını belirtti. Başarıyı yakalamak sadece bir kişinin veya kesimin çabasıyla değil, her kesimin katkısıyla olabileceğini bunu göreve geldiklerinden beridir, yönetim olarak iyi yaptıklarını ve Badminton sporunun KKTC’de daha da geliştirebilmek için Federasyonla birlikte Spor Dairemizin, Türkiye Badminton Federasyonu’nun, Kulüplerin, sporcuların, antrenörlerin yanında basınımızın da Badminton Sporuna gerekli desteği verdiğini söyleyerek teşekkür etti. Ayrıca bu yıl lige 6. Kez sponsor olan Anıl Spor Direktörü sayın Engin Anıla da teşekkür etti.Maçları yerinde takip eden TC Gençlik ve Spor Koordinatörü Mithat Tekçam’da Yıldızlar Liginde mücadele eden sporcular ile antrenörleri tebrik ederken, organizasyonu gerçekleştiren Badminton Federasyonu’na verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.