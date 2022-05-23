Badminton Carlton Gençler Ligi’nde şampiyon YDÜ

Badminton Carlton Gençler Ligi, Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda 7 takımın katılımı ile oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, Ligi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon olarak noktaladı

Badminton Federasyonu tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve sponsorluğunu Anıl Spor’un yaptığı Carlton Gençler Ligi, Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda 7 takımın katılımı ile oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Ligi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon olarak noktaladı. Gençler liginde ikinciliği Badminton Severler SK, üçüncülüğü ise Güneş Spor Kulübü alırken, Gençlik Gücü'de dördüncü oldu.

22 Mayıs saat 09.30‘da başlayan Carlton Gençler Ligi’nde toplam 65 maç oynandı ve saat 17.30’da turnuvanın sona ermesi ile dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada lige 7 takımın katıldığını sporcuların gösterdiği performanstan ve organizasyonda görev alan Kulüp yöneticileri ve hakemlerini tebrik etti. Deniz, ayrıca bu yıl lige sponsor olan Anıl Spor Direktörü sayın Engin Anıla da teşekkür etti.



CARLTON GENÇLER BADMİNTON LİGİ SONUÇLAR

SIRALAMA:

1. Yakın Doğu Üniversitesi

2. Badminton Severler Sk

3. Lefkoşa Güneş Sk

4. Gençlik Gücü

5. ler

BekiroğullarıSk

Lefkoşa Badminton K.

Net Spor K



