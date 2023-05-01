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Avcılar ve atıcılar Gönyeli eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu anısına yarıştı

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Avcılar ve atıcılar Gönyeli eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu anısına yarıştı
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Gönyeli eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu anısınadüzenlenen ve iki gün süren sporting turnuvası tamamlandı.
“Selçuk Amcaoğlu (Muhtar) 1. Anı Sporting Turnuvası” adıyla 29 Nisan Cumartesi günübaşlayan turnuva 30 Nisan Pazar günü sona erdi. Aynı gün saat 18:30’da ödül töreni gerçekleştirildi.
Turnuvayı Avcı Fişekleri ile Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü organize etmişti.

Turnuvada kadın atıcılar, veteranlar, avcılar, lisanslılar, genç avcılar, yıldız avcılar ve takımlar kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi.
Yoğun bir katılımla gerçekleşen iki günlük yarışlarda dereceye girenlere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Tarım eski Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, merhum Selçuk Amcaoğlu’nun kızı Serdal Amca ve Gönyeli Muhtarı Ömer Menderes tarafından ödülleri verildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tatar, en yüksek vuruşu yapan Ali Somuncu’ya, “Süper Kupa”sını takdim etti.
Sonuçlar şöyle:
 
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