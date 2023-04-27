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Avcılar ve atıcılar Gönyeli eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu anısına yarışacak

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Avcılar ve atıcılar Gönyeli eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu anısına yarışacak
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Gönyeli eski muhtarı Selçuk Amcaoğlu anısına sporting turnuvası düzenleniyor.
“Selçuk Amcaoğlu (Muhtar) 1. Anı Sporting Turnuvası” adıyla 29 Nisan Cumartesi günü başlayacak turnuva, 30 Nisan Pazar günü saat 18:00’da yapılacak olan ödül töreniyle sona erecek.
Gönyeli Atatürk Atış Poligonu’nda 09.00’da başlayacak turnuvayı Avcı Fişekleri ile Gönyeli Avcılık ve Atıcılık Kulübü organize edecek.
Turnuvada kadın atıcılar, veteranlar, avcılar, lisanslılar, genç avcılar, yıldız avcılar ve takımlar kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek. Ayrıca en yüksek vuruş yapan kişiye “Süper Kupa” verilecek.
 
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