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Attila Topaloğlu anılıyor

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Attila Topaloğlu anılıyor
Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği merhum başkanlarından Attila Topaloğlu, 23. ölüm yıldönümünde yarın (Cumartesi) saat 10.00’da kabri başında anılacak.
Ülke futboluna büyük hizmetleri geçen merhum Attila Topaloğlu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği ve Topaloğlu ailesinin birlikte düzenleyeceği anma töreni Cumartesi günü kabri başında gerçekleşecek.
Önce hakemlik ardından Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanlığı ve MHK Başkanlığı yapan Attila Topaloğlu, daha sonra ise Genç TV’de hakem kararlarını yorumlayarak, bu program tarzını hayata geçiren ilk kişi oldu.
Cumartesi saat 10:00’da kabri başında yapılacak olan anma törenine Topaloğlu’nun ailesinin yanı sıra spor camiası ve sevenleri de katılacak. Yapılacak konuşmaların ardından tören dua okunmasıyla tamamlanacak.
 
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