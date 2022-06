Ataoğlu: Spor aracılığı ile ambargoların kırılması memnuniyet verici

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Bilardo Federasyonu milli sporcularını kabulünde yaptığı konuşmada spor aracılığı ile ambargoların kırılması memnuniyet verici olduğunu belirtti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu milli sporcularından Mustafa Alnar, Osman Canlısoy ve milli takım antrenörü Mehmet Canlısoy’u kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu'nun düzenlediği EURO TOUR organizasyonunun U23 kategorisinde KKTC'yi temsil eden Mustafa Alnar, 8 top branşında Avrupa birincisi, Osman Canlısoy ise 9 top branşında Avrupa İkincisi olmuştu.

Bilardo Federasyonu Milli Takım Antrenörü Mehmet Canlısoy kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Bilardo Fenerasyonu’nun, Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu'nda tam üyeliği bulunduğunu ve ülkemiz gençlerin bu alanda KKTC bayrağı ile ülkesini temsil ettiğini belirtti.

Gençlerin her ay farklı bir ülkede turnuvalara katıldığını da dile getiren Canlısoy, gençlere başta devlet olmak üzere her kesimin destek çıkması gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu is, gençlerin fırsat verilmesi halinde büyük başarılara imza atabildiğini, bu nedenle gençlere her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Gençlerin bu tür temsiliyetlerinin KKTC’nin tanıtılması anlamında da önemli olduğunu ifade eden Ataoğlu, spor aracılığı ile amborgoları kıran gençleri de tebrik etti.