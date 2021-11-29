Aspava Maratonu gerçekleştirildi

Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu himayelerinde 8.nci Aspava Uluslararası Yüzme Maratonu Yedidalga'da bulunan Aspava Restoran'da gerçekleşti.
Maratonda 1 kilometre ve 3 kilometre parkurda yarışıldı. KKTC ve Türkiye'den toplam 97 sporcunun katıldığı maratonda dereceye girenlere kupa verilirken yarışmayı tamamlayan her sporcuya ise madalya takdim edildi.
KADINLAR 3 KM GENEL KLASMAN
NERMİN ULAÇ 40.56.00 FERDİ
AYŞA KÜÇÜKAKÇA 48.39.00 FERDİ
NİLÜFER DUMAN 57.33.00 FERDİ
ERKEKLER 3 KM GENEL KLASMAN
DOĞUKAN ULAÇ 36.24.00 FERDİ
MERT TÜRSOY 39.19.00 FERDİ
SARP İŞÇİ 39.26.00 FERDİ
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