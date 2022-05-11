Ali Yöney’den herkese teşekkür mesajı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyesi Ali Yöney’in sağlık durumu iyiye gidiyor. KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve Asbaşkan Necati Özsoy tedavisi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde devam eden Ali Yöney’i ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldılar.

Az da olsa sohbet etme durumu olan Ali Yöney’in ilk mesajı herkese ilgilerinden ve alakalarından dolayı teşekkür etmek oldu. Yöney ayrıca futbol lig sezonunda şampiyon olan Mağusa Türk Gücü camiasını ve teknik direktör Ali Oraloğlu’nu da kutlamak istediğini belirtti.

İlk müdahale ve tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan Ali Yöney’e beyin anjiyosu yapılmıştı. Hastanedeki tedavi süreci devam ederken, ailesinin isteği ile YDÜ Hastanesine götürülen Ali Yöney’in tedavisine, 15 gündür Yakın Doğu Hastanesi’nde devam ediliyor.

Fizik tedavi sürecinin de başladığı Ali Yöney’in sağlık durumunun iyiye gidiyor olması başta ailesi olmak üzere herkesi sevindirdi. Yöney’in ailesi ayrıca destek veren ve ilgi gösteren herkese teşekkürlerini iletti.



