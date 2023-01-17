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Alayköy’de cimnastik salonu hazır

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Alayköy’de cimnastik salonu hazır
KKTC Cimnastik Federasyonunun, cimnastiği ülkenin her tarafına yayma ve 10,000 çocuğa ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmaları devam ediyor.
Okullara cimnastikbranşını getirme hedefinde de olan Cimnastik Federasyonu, Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay’ın talebi doğrultusunda Alayköy İlkokulu’na malzeme tedarikinde bulunmuştu.
Alayköy İlkokulu için alınan cimnastik malzemeleri salona yerleştirilirken, salon cimnastik antrenmanlarına uygun hale getirildi. Cimnastik Federasyonu kısa süre içerisinde salonda cimnastik antrenmanlarını başlatacak.
 
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