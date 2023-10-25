Akçay’daki salon, imece usulü ile tamamlanma aşamasında

Akçay Muhtarlığı ve Cimnastik Federasyonu işbirliğinde yapılan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi ve Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonu’ndaki çalışmalar, imece usulü ile tamamlanma aşamasına geldi

Akçay Muhtarlığı ve KKTC Cimnastik Federasyonu işbirliğinde yapılan ve özelde Akçay köyüne genelde ise Batı bölgesine hizmet edecek olan Akçay Mehmet Erge Spor Kompleksi ve Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonu’ndaki çalışmalar, imece usulü ile devam ediyor. Akçay Muhtarlığı ve KKTC Cimnastik Federasyonunun sporumuza kazandırmak için büyük uğraşlar ve emekler verdiği salonun bitimine, katkı koyanların sayesinde az kaldı.

Koopbank Birkan Uzun Cimnastik Salonu’nda kullanılacak soyunma kabinleri, tuvaletler ve lavabolar salona getirilirken, kafeteryanın alçı – boya işlerine başlandı.

KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, salonun yapımında emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkür edilirken, salon içerisinde profesyonel hocalar eşliğinde birçok spor faaliyetlerinin yapılıp, eğitimlerinin verileceğine vurgu yapıldı.

Federasyon, kompleks içerisinde cimnastik, yoga, plates, okçuluk, masa tenisi ve bale gibi alanlarda eğitim verileceğine de dikkat çekti.



