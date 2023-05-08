Ahmet Pehlivan Kupası, Büyükkükonuk ve Lapta’nın

Ahmet Pehlivan Yıldızlar Greko-Romen Güreş Müsabakaları’nda Büyükkonuk ve Lapta birincilik kupasını kazandı. Rifat Şener Güreş Salonu’nda 7 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçilere madalya verildi.
A. Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2007 – 2008 doğumlu, Takım Klasmanı:
1- Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü 192 Puan
2- Lapta Türk Birliği 190 Puan
3- Lefkoşa Güreş İhtisas Spor Kulübü 64 Puan
41-45 Kg: 1- Furkan Ağcabay
48 Kg: 1- Mustafa Arslan, 2- Enef Efe, 3- Atakan Türüt
51 Kg: 1- Yunus Dilöz
55 Kg: 1- Arda Can Yılmaz, 2- Mustafa Can Korkmaz
60 Kg: 1- Hakan Sönmez, 2- İbrahim Demir, 3- Mustafa Güngör
65 Kg: 1- Eren Gezer, 2- Atilla Öztırak, 3- Ahmet Efehan Özkurt
71 Kg: 1- Yahya Doğan, 2- Hüseyin Ayaz, 3- Yusuf Önder
80 Kg: 1- Emin Arslan, 2- Arda Çelik, 3- Oğuzhan Şahin
92 Kg: 1- Yağız Tığ, 2- Kaan Yeşilyüz
92-110 Kg: 1- Mustafa Ayyıldız, 2- Eren İlkhan
B. Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 Doğumlu, Takım Klasmanı:
1- Lapta Türk Birliği 230 Puan
2- Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü 127 Puan
3- Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü 67 Puan
38 – 41 Kg: 1- Mehdi Elhami
44 Kg: 1- Resul Güngör, 2- Furkan Güngör, 3- Nurali Rahimanov
48 Kg: 1- Orhan Soyak, 2- Abdurrahman Tanık, 3- Hakan Cihangir
52 Kg: 1- Gökhan Demir
57 Kg: 1- Gültekin Karzaoğlu, 2- Meylis Azimov, 3- Emre Avcıoğlu
62 Kg: 1- Hüseyin Ekin, 2- Ömer Faruk Aktepe
68 Kg: 1- Emirhan Şahin, 2- Harun Yılmaz, 3- Metin Muhammet
75 Kg: 1- Muhammet Ahmet Kurtoğlu, 2- Hüseyin Sürek, 3- Ömer Kısa
85 Kg: 1- Enes Elkondu
85 – 100 Kg: 1- Enes Avcıoğlu, 2- İlia Badri
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