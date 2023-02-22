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93 Kickbokscu terfi etti

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67. Kickboks renkli Kuşak Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

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93 Kickbokscu terfi etti
67. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 05 Şubat 2023, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi. 
2023 yılı Faaliyet Programında yer alan 67. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 05 Şubat 2023, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi. 
Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 93 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.
 
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