7 üye seçildi

Kicboks ve Muaythai Federasyonu xııı. Spor şurasında Federasyonu temsil edecek üyelerini tespit etti

K.K.T.C. Kickboks ve Muaythai Federasyonu’nu 07, 08 ve 09 Kasım 2023 tarihlerinde, Acapulco Resort Hotel’de gerçekleştirilecek XIII. Spor Şurasında temsil edecek üyelerini tespit etti.

XIII. Spor Şurasında K.K.T.C. Kickboks ve Muaythai Federasyonu’nu temsil edecek üyeler tespit etmek maksadı ile 28 Ekim 2023 tarihinde, 15.00-17.00 saatleri arasında, Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde II. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yaptı.

Federasyonu Spor Şurasında temsil edecek üyelerin listesi aşağıdaki gibidir;



S/No Adı ve Soyadı Federasyondaki Ünvanı



1. Ümit NUSRET-Fed. Temsilcisi(Doğal Üye) Federasyon Başkan Yardımcısı

2. Halil YARICIOĞLU(Genel Kurulda Seçilen) Federasyon Genel Sekreteri

3. İrfan AĞINLI(Genel Kurulda Seçilen) Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi

4. Ekrem BULUT (Genel Kurulda Seçilen) Federasyon Teknik Komite Başkanı

5. Tufan ŞİMŞEK (Genel Kurulda Seçilen) Federasyon Teknik Komite Üyesi

6. Kürşad MAMALI(Antrenör) Özel Spor Salonları Denetleme Komitesi Başkanı

7. Şengül KIRMIZI(Hakem) Milli Günler ve Okul Sporları Komite Üyesi

