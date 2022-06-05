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39 yüzme antrenörü diploma aldı

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39 yüzme antrenörü diploma aldı
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından 16 Mayıs- 5 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen  I. Kademe Yardımcı Yüzme Antrenörü Yetiştirme Kursu ve 2-5 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen II. Kademe Antrenörlük Kursu tamamlandı.
Yapılan kurslar sonucunda  19 kişi I. kademe yardımcı antrenör ve 20 kişi ise II. kademe antrenör kursu başarı ile tamamladı.
Su Sporları Federasyonu’nun antrenörlük kursunda destek aldığı Enka Spor Kulübü’nün deneyimli Milli Takım Antrenörleri Levent Camuşcuoğlu ve Ender Kalpak’ a Federasyon başkanı Ender Yeşilyurt tarafından teşekkür edildi.
 
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