3. Air Badminton Tarsan Cup Turnuvası yapıldı

KKTC Badminton Federasyonu’ nun düzenlediği yıldızlar ve gençler 3. Air Badminton Tarsan Cup Turnuvası tamamlandı.

Badminton Federasyonu Air Badminton tesisinde düzenlenen organizasyon Tarsan Şirketinin sponsorluğunda gerçekleştirildi.

31 Temmuz 2023 tarihinde Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Badminton Federasyonu tesisinde düzenlenen organizasyon yoğun katılımla gerçekleştirildi.

3' lü Takımlar kurularak mücadele edilen turnuvada Yıldızlar ve Gençler kategorisinde 28 maç oynandı. Saat 18.30 da başlayan organizasyon saat 23.30 da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Ödül töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan Federasyon Başkanımız Fırat Deniz Turnuvaya sponsorluk yapan Tarsan Şirketi'ne, mücadele eden sporculara ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Tarsan şirketi yetkilileri de bu güzel organizasyonu düzenleyen Badminton Federasyonuna, turnuvaya katılan sporculara ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

