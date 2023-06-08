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2023 Türkiye Okullar Arası Gençler Kickboks Şampiyonası’nda büyük başarı

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2023 Türkiye Okullar Arası Gençler Kickboks Şampiyonası’nda büyük başarı
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2023 Türkiye OkullarArası Gençler Kickboks Şampiyonası, 03-07 Haziran 2023 tarihleri arasında,  Türkiye’ninYozgat şehrindeTürkiye’nin 51 ilinden ve KKTC’den katılan öğrenci sporcular ile yapıldı.
03-07 Haziran 2023 tarihleriarasındaTürkiye’nin 51 ilinden ve K.K.T.C.’den 370 öğrenci sporcuların katılımı ile Yozgat’ta yapılan Şampiyonada ülkemizi ve okullarımızı 13 Sporcu ile temsil ettik.
BüyükmücadelelerinyaşandığıŞampiyonadasporcularımız 1 birincilik, 2 ikincilikve 4 üçüncülük madalyası kazanarak okullarımızı ve ülkemizi gururlandırdılar.
SonuçlarAşağıdakiGibidir;
1.      Tarık Yayar                  Creatif Form        Genç Erkekler      1’inci
2.      Zeynep Karataş  Creatif Form        Genç Kızlar                   2’inci
3.      Haydar Cansı     Müsical Form      Genç Erkekler      2’inci
4.      Dursun Erkanlı   Point Fighting      Genç Erkekler     +94 Kg.       3’üncü
5.      Atakan Zorba      Point Fighting      Genç Erkekler74 Kg.3’üncü
6.      SümeyraGöğsüaçık Point Fighting  Genç Kızlar          65 Kg.        3’üncü
7.      Lalin Ünlüsoy     Point Fighting      Genç Kızlar                  +70 Kg.       3’üncü
 
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