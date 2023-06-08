2023 Türkiye Okullar Arası Gençler Kickboks Şampiyonası’nda büyük başarı

2023 Türkiye OkullarArası Gençler Kickboks Şampiyonası, 03-07 Haziran 2023 tarihleri arasında, Türkiye’ninYozgat şehrindeTürkiye’nin 51 ilinden ve KKTC’den katılan öğrenci sporcular ile yapıldı.

03-07 Haziran 2023 tarihleriarasındaTürkiye’nin 51 ilinden ve K.K.T.C.’den 370 öğrenci sporcuların katılımı ile Yozgat’ta yapılan Şampiyonada ülkemizi ve okullarımızı 13 Sporcu ile temsil ettik.

BüyükmücadelelerinyaşandığıŞampiyonadasporcularımız 1 birincilik, 2 ikincilikve 4 üçüncülük madalyası kazanarak okullarımızı ve ülkemizi gururlandırdılar.

SonuçlarAşağıdakiGibidir;

1. Tarık Yayar Creatif Form Genç Erkekler 1’inci

2. Zeynep Karataş Creatif Form Genç Kızlar 2’inci

3. Haydar Cansı Müsical Form Genç Erkekler 2’inci

4. Dursun Erkanlı Point Fighting Genç Erkekler +94 Kg. 3’üncü

5. Atakan Zorba Point Fighting Genç Erkekler74 Kg.3’üncü

6. SümeyraGöğsüaçık Point Fighting Genç Kızlar 65 Kg. 3’üncü

7. Lalin Ünlüsoy Point Fighting Genç Kızlar +70 Kg. 3’üncü

