banner913
banner885
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
7 0
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
15 0
 
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
20 0
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
13 0
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
12 0
"Emeklilikte Yaşa Takılanlara" ilişkin kanun teklifi yasalaştı
29 0
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen için yardım çağrısı
Dünya Sağlık Örgütünden Yemen için yardım çağrısı
11 0
banner915

16 Taekwondocu kara kuşakta terfi etti

banner476

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 24-25-26 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan kara kuşak dan sınavı sonucunda 16 taekwondocu terfi etti

banner825
16 Taekwondocu kara kuşakta terfi etti
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen kara kuşak dan sınavı sonuçları açıklandı.
24-25-26 Şubat 2023  tarihleri arasında yapılan KKTC  Karakuşak Dan sınavında başarılı olanlara diplomaları 5 Mart 2023 Pazar günü saat 15.00 te Kaşgar Court Hotel’de düzenlenecek tören ile  verilecek.
Kuşak İmtihanına Lefkoşa ve Girne Bölgelerinden Taekwondosporcuları  katılırken kuşak imtihanı sonunda yapılan sınavları geçerek  kazananlara ve dereceye girenler diploma almaya hak kazandı.
Temel Teknikler ,Hyon/Pumse/Kata, Serbest Müsabaka, İlboDeryon/Hoşinsul, Zor Haraketler ve El, Ayak kırışlarından oluşan Kuşak İmtihanı’nıSenior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Başkanlığında Master  Öykü Ergin,Master Ali Uslu,  6. Dan Ceyda Uçaner, Ana Tüysüz   ile İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım Antrenörleri ve Teknik komite  üyeleri birlikte yaptı.
 
SINAV SONUÇLARI
Hüseyin Erçelik             3.Dan Siyah Kuşak
Nehir Seringöz              2.Dan Siyah Kuşak
Muhammad Y. Jallah    2.Dan Siyah Kuşak
Şakir Yağızsoy              2.Dan Siyah Kuşak
Süheyla Bölükbaşı                 1.Dan Siyah Kuşak
Zehra Naz Ağan            1.Dan Siyah Kuşak
Havin Yılmaz                1.Dan Siyah Kuşak
Şebnem Eryiğit             1.Dan Siyah Kuşak
Zehra Bilge Bayram      1.Dan Siyah Kuşak
MubarakAbdurraheem  1.Dan Siyah Kuşak
Rojbin Özer                            1.Dan Siyah Kuşak
Enise Püsküllü              1.Dan Siyah Kuşak
Muhammed Sefa Kılıç   1.Dan Siyah Kuşak
Sam Norouzi                 1.Dan Siyah Kuşak
Defne Okçu                            1.Dan Siyah Kuşak
Atlas Ersoy                            1.Dan Siyah Kuşak
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.