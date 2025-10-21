Kanal Sim’de yayınlanan Haber Toplantısı programına telefonla bağlanan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tufan Erhürman’ın zaferini ve hükümetin desteklediği Tatar’ın hezimetini değerlendirdi; 2026 yılının başında erken genel seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı, “Bana göre 2026’nın bütçesini yeni Meclis ve yeni hükümet yapmalıdır. Ocak veya Şubat ayında erken seçim yapılması en doğru uygulamadır.” dedi.

Hükümet ortağı YDP’nin Genel Başkanı Arıklı, seçimin sonucunun federasyon veya iki devletli çözüm tartışmalarıyla açıklanamayacağını iddia etti. “Bu seçimlerden halkın federasyonu kabul edip iki devletli çözüm tezini reddettiği anlamı çıkarılamaz.” diyen Arıklı, halkın sandığa hükümete ve mevcut sisteme duyduğu tepkiyle gittiğini ifade etti. Arıklı, “Halk Kıbrıs meselesini gündeminde tutarak sandığa gitmedi. Sisteme, hükümete ve yapılamayan icraatlara duyduğu tepkiyi seçimlerde kullandı. Bize bir ders verdi. Güzel şeyler yaptık ama yapamadıklarımız da var. Halk daha fazlasını istiyor, bu yüzden halkı suçlayacak değiliz.” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın yüzde 63’lük oy oranına da değinen Arıklı, bu sonucu yalnızca muhalefet partilerinin başarısı olarak görmenin yanlış olacağını öne sürdü. “Hükümetteki üç partinin desteklediği adayın aldığı oy yüzde 35-36, karşısındaki adayın aldığı oy da yüzde 63 civarında. Bu çok ciddi bir farktır, analizi iyi yapılmalıdır.” diyen Arıklı, seçim sonucunun tek bir nedene indirgenmemesi gerektiğini kaydetti. Arıklı, “Tufan Erhürman’ın aldığı yüzde 63’lük oy oranını CTP’nin, TDP’nin veya federasyoncuların hanesine yazmak doğru değil. Hükümete mensup partilerden birçok kişi Erhürman’a oy verdi, hepsinin de kendilerine göre gerekçeleri var.” dedi.