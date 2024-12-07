Kolejden yapılan açıklamada, okulda atıkların artık çöpe atılmadığı, öğrencileri bilinçlendirmek için Bokashi yöntemi ile organik atıklardan elde edilen kompostun okulun yeşillendirilmesi için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, Bokashi kovasını okula alan öğretmen Halil Selçuk’a teşekkür edilirken, Bokashi yöntemi şöyle açıklandı:

“Bokashi, Japonca'da ‘fermente olmuş organik madde’ demektir. Bokashi bir soğuk kompost yapım yöntemidir. Bokashi kompost kovasına atılan organik mutfak atıkları, üzerlerine ilave edilen yararlı Mikroorganizmalar sayesinde fermantasyona uğrar… Fermantasyon sürecinde, organik maddelerin hücre zarı parçalandığı için toprağa gömüldüğünde büyük bir hızla dönüşerek kompostlaşırlar"