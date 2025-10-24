Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 17-18 Ekim 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve U17 Elit Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Savaş Çakıcı başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç:Bilal Özoğul (Dumlupınar), Fidelis Iria (Alsancak Yeşilova ), Mehmet Yağcıoğlu (Mağusa Türk Gücü), Muhammet Çebi (Kaplıca Karadeniz 61), Rahmi Çelik (Değirmenlik), Tolga Gözen (Binatlı), Yusuf Aygün (Kaplıca Karadeniz 61)

2 Maç: Aren Ancın Ayder (Gönyeli SK), Burak Üstün (Esentepe)

Hudaynazar Dovletnazarov (Göçmenköy), Levent Kurt (Kaplıca Karadeniz 61)

3 Maç: Jibril Ibrahim (China Bazaar Gençlik Gücü)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Niyazi Özekmekçi (Binatlı YSK)

3 Maç: İsmail Soydan (Lefke TSK), Mustafa Boyacızade (Yalova SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ali Öztürk (Cihangir), Muhammet Emin Işık(Karşıyaka), Hüseyin Kasaboğlu (Aslanköy), Onur Çelik (Düzkaya)

Kemal Solkanat ve Hasip Uluhan’a 5’er maç ceza

Av. Savaş Çakıcı başkanlığında bir araya gelen KTFF Disiplin Kurulu şu kararları aldı.

1) 18.10.2025 tarihinde Göçmenköy Stadı’nda AKSA 1. Lig’de Göçmenköy İYSK ile Yalova SK müsabakasının 90. dakikasında 5472 lisans numaralı Yalova SK antrenörü Kemal Solkanat maçın hakemine yönelik küfürlü konuşarak sözlü hakarette bulunmuş ve oyundan ihraç edilmiştir. Hakem raporundan da görüleceği üzere ilgili antrenör oyundan ihraç edilmesini müteakiben sözlü hakaret ve tehditlere devam ettiği anlaşılmaktadır. İlgili hakem ve gözlemci raporları tarafımızdan incelenmiş olup, 5472 lisans numaralı Yalova SK antrenörü Kemal Solkanat’ın Disiplin Talimatının 41. maddesinin 1. fıkrasını ihlal ettiğine bulgu yaparak, Kemal Solkanat’ın Disiplin Talimatının 41. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca 5 (beş) müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilir.

KTFF Yönetim Kurulu tarafından DS-1/2025-2026 sayılı karar ile Kurulumuza sevk edilen hususlar Kurulumuz tarafından görüşülüp aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

AKSA 1. Lig kulüplerinden Yalova SK takımının 105425 lisans numaralı futbolcusu Hasip Uluhan‘ın sosyal medyada yapmış olduğu açıklamalar sebebiyle Disiplin Talimatı’nın 37. maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir.

Mesele ile ilgili olarak Yalova Kulüp Başkanı Can Altınkaya ve Kulüp Yöneticisi Mehmet Şaban kurulumuz huzurunda hazır bulunarak bir anlık sinir sonucu bu paylaşımın yapıldığını, ilgili futbolcunun işyerinden izin alamadığı için kurul huzurunda hazır bulunamamakla birlikte pişman olduğunu ve özür dilediğini beyan ederek, ilgili paylaşımın sosyal medyadan derhal kaldırıldığını kurulumuza iletmiştir.

İlgili futbolcunun sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım, kulüp başkanı ve kulüp yöneticisinin beyanları kurulumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Yalova SK takımının 105425 lisans numaralı futbolcusu Hasip Uluhan‘ın Disiplin Talimatının 37. maddesinin 1. fıkrasını ihlal ettiğine oybirliği ile bulgu yapılır. Yapılan bu bulgu ışığında Yalova SK takımının 105425 lisans numaralı futbolcusu Hasip Uluhan‘a Disiplin Talimatı’nın 37. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca 5 (beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilir.