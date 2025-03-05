KKTC'de geçen hafta 85 trafik kazası meydana geldi, 29 kişi yaralandı. Sürat, kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasındaki yine ilk sırada yer aldı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 24 Şubat- 2 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre; ülkede 85 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 20’si yaralanmayla ve 65’i hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 29 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (26), dikkatsiz sürüş yapmak (21), kavşakta durmamak (18), yakın takip (12) ve diğer etkenler (8) olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 6 milyon 452 bin 151 TL olarak hesaplanırken, kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle; “Lefkoşa 36, Girne 24, Gazimağusa 17, Güzelyurt 5 ve İskele 3.”

- Denetimlerde 2 bin 722 rapor, 207 araca men, 14 sürücüye tutuklama

Öte yandan, aynı dönemde ülke genelindeki trafik denetimlerinde toplam 14 bin 554 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 2 bin 722 sürücü rapor edildi. Denetimlerde 207 araç trafikten men edilirken, 14 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

“Sürat 892, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 249, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 216, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 184, trafik levha ve işaretlerine uymamak 130, özel eşya taşıma 'b' işletme izinsiz araç kullanmak 82, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 70, muayenesiz araç kullanmak 67, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 65, yolcu taşıma 'T' işletme izinsiz araç kullanmak 63, dikkatsiz sürüş 54, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 48, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 23, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 19, tehlikeli sürüş 16, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 13, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 5, trafik ışıklarına uymamak 5 ve 770 diğer trafik suçları."