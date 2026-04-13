Haftalık itfaiye raporuna göre, ülke genelinde 6-12 Nisan tarihleri arasında 10 yangın ve 34 özel servis olayı meydana geldi.

Yangınlar sonucu 1 milyon 187 bin TL’lik maddi hasar oluştu.

Raporda, yangınların, muhtemel sebepleri, elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, mangal kömürlerinin şilteyi ve çöpleri tutuşturması, tır aracın lastiğinin patlayıp ısınarak alevlenmesi, faal durumdaki baca içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi, aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak akşamlara temas edip alevlenmesi ve izolasyon yapıldıktan sonra sıcak izolasyon malzemesinin alevlenmesi sonucu olarak yer aldı.

Özel servis olaylarının ise, aracın motor bölümü ile şömine bacası içerisinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, odada kilitli kalan çocuğun kurtarılması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olduğu belirtildi.