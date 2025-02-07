Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), hafta sonu Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nden (hem Hamitköy-Haspolat hem de Taşkınköy istikametinden) Lefkoşa’ya giriş yönünde asfaltlama yapılacağını ve çalışmalar süresince şehre girişin alternatif güzergahtan sağlanacağını duyurdu.

LTB tarafından yapılan açıklamada, “Çalışmalar süresince Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nden şehre giriş Atatürk Spor Salonu Trafik Işıkları, Taşkınköy’deki Sanayi Trafik Işıkları ve Hamitköy Çemberi’nde sağlanacak.” denildi.

Açıklamada, yarın saat 07.00’de başlayacak çalışmaların hafta sonu tamamlanmasının ve pazartesi sabahı yolun araç trafiğine açılmasının hedeflendiği de kaydedildi.