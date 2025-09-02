Duruşmada, Güzelyurt Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görev yapan polis memuru M.G. şikayetçi kadının Binatlı Yılmaz Spor Kulübü çay ocağında rızası dışında yanağından ve dudaklarından öpülerek cinsel saldırıya maruz kaldığını aktardı.

Polis, zanlının 1 Eylül 2025 tarihinde Güzelyurt’ta yakalanarak gözaltına alındığını, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve daha önce benzer bir sabıkasının bulunmadığını mahkemeye bildirdi.

Davaya bakan yargıç Nuray Necdet, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının soruşturmaya etki edebilecek herhangi bir durumunun kalmadığını belirterek teminat koşullarını açıkladı. Buna göre, zanlı 10 bin TL nakit teminat yatıracak, bir KKTC vatandaşı 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalayacak ve zanlı iki haftada bir en yakın polis karakoluna giderek imza verecek.

Zanlı avukatı aracılığıyla, mahkemenin belirlediği tüm teminat koşullarını yerine getireceklerini ifade etti.