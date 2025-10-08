Telsim’den verilen bilgiye göre, eğitimlerde öğrencilere, internette karşılaşabilecekleri riskler, zararlı yazılımlar, kişisel bilgi güvenliği, bilişim suçları, yapay zeka, siber zorbalık, telefon ile internet bağımlılığı ve dijital ayak izlerini nasıl korumaları gerektiğiyle ilgili bilgiler aktarılıyor ve kendilerini denemeleri amacıyla anlatılan konuları içeren bir test dağıtılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 16 yıldır devam eden ve son 3 yıldır Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın desteğiyle sürdürülen “Güvenli İnternet Eğitimleri”protokolü yenilendi. Protokole, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve BMO Genel Sekreteri Esat Gürhan imza koydu.

Telsim Genel Merkez binasında gerçekleşen imza töreninde ayrıca, IT&VAS’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Togan Çakmak, Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, BMO Faal Üyeleri Bora Tüccaroğlu ve Fatoş Özbingül hazır bulundu.

-Tüz: “50 binin üzerinde öğrenciye ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, “Güvenli İnternet Eğitimleri” projesinin 16 yıldır aralıksız olarak sürdürülmesinin, toplumsal sorumluluk bilincini, günlük işlerinden biri gibi görmelerinin en güçlü örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da BMO’nun desteğiyle eğitimlere devam edeceklerini kaydeden Tüz, “Eğitimler sayesinde on binlerce öğrenciye, öğretmene ve ebeveyne ulaşarak internetin sunduğu fırsatların yanı sıra risklerine karşı da farkındalık yaratmayı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 50 binin üzerinde öğrenciye ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Başta BMO’nun yönetim kurulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Tüz, “Ülkeye değer katabileceğimiz her işte yer almak isteriz” ifadelerini kullandı.

-Gürhan: “Eğitim programına, BMO olarak destek vermekten gurur duyuyoruz”

BMO Genel Sekreteri Esat Gürhan ise Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası ve 23. Dönem Yönetim Kurulu adına, Telsim’e teşekkürlerini sundu ve Telsim ile 3 yıl daha iş birliklerini tazelemek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Her yıl, ada genelinde devlet ve özel okullardaki tüm 6. sınıf öğrencilerine, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı müfredat kapsamında, farkındalık eğitimleri vermekten heyecan, keyif ve gurur duyduğunu belirten Gürhan, Telsim’in yıllardır sürdürdüğü eğitim programlarına destek vermekten gurur duyduklarını kaydetti.

Gürhan, “Yeni eğitim döneminde, son çeyrekte gelişen teknolojik olayları, internet üzerinde yaşanan tehditleri ve korunma yöntemlerini pırıl pırıl gençlerimize nefesimiz yettikçe anlatmaya ve farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalarımıza tam gaz devam edeceğiz.” dedi.