Ülkemiz, çok değerli bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Kırıkkale (Meluşa) köyü doğumlu olan MTM mensubu 66. Bölük Komutanı, Emekli Maliye Müsteşarı, Muhasip, Sanayi Holding, Asbank Ltd ve Güven Sigorta (Kıbrıs) Şti. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Mustafa Altuner dün vefat etti.

89 yaşında hayata gözlerini yuman Altuner’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Alsancak Mezarlığı’nda defnedilecek.