Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) Başkanı Mehmetali Güröz, birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğu Elyelilerle en küçük bir kişisel sıkıntısı olmadığını, onun kavgasının kooperatif ve iştiraklerinizi yağmalayan ya da onları çiftlik gibi kullanmak isteyenlerle olduğunu belirtti.

Güröz, Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerindeki eylemler sırasında kurumları zarara uğratan yöneticileri hedef alan bazı açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ya da maksatlı şekilde farklı yere çekilmeye çalışılarak Elye’de şahsını hedef alan bazı hareketler yapıldığını açıkladı.

Çalışanlar için büyük bir mücadele verdikleri böylesi bir dönemde, çalışandan özür dilemesi gerekenlerin yapay gündemlerle haklı mücadelelerine darbe vurmaya çalıştığını söyleyen Güröz, “Dostlarım, hangi niyetle ne söylediğimi yakından bilmektedir. Dolayısıyla Elyeli kardeşlerim benden ve mücadelemizden asla şüphe duymasın, yanımızda olmaya devam etsin” dedi.

Mehmetali Güröz, otuz yılı aşkın süredir sendika başkanı olarak ülkenin dört bir yanında emekçi ve üreticilerle omuz omuza mücadele vermiş bir sendikacı olarak herhangi bir köyü, köylüyü da üreticiyi hedef almasının mümkün olmadığını kaydetti. Güröz, “Hayatım boyunca Kooperatif Merkez Bankası ve iştiraklerine atanan yönetim kurullarının kurumdan faydalanarak, köylünün ve üreticinin hakkını yememesi için mücadele ettim. Kavgam yalnızca budur. Bunun dışında hiçbir vatandaşımızla kişisel bir meselem olmamıştır” dedi.