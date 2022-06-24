Raw Cheesecake Nasıl Yapılır?

KAÇ KİŞİLİK4 kişilik
HAZIRLAMA SÜRESİ15 dakika
PİŞİRME SÜRESİ0 dakika
KALORİ129
Raw food, doğanın bizlere sunduğu besinleri, sebze ve meyveleri, en saf haliyle tüketmeye dayalı bir beslenme biçimi. Besinler hiç işlem ve ısı görmeden, ham halleriyle tüketiliyor. Böylelikle içindeki her şey canlı olarak vücudumuza giriyor. Pişirmeden, şekersiz, hayvansal ürün kullanmadan ulaşabileceğiniz muhteşem bir lezzet cheesecake yapmaya ne dersiniz? Kendileri çiğ beslenmeyene bile tarifi uygulatacak kadar lezzetli ve iddialı.
Raw Cheesecake Tarifi için Malzemeler
- 2 fincan kaju
- 10 adet fındık
- 5 adet suda bekletilmiş hurma
- 1/4 bardak rendelenmiş hindistan cevizi
- 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı/zeytinyağı
Üst dolgusu için;
- 1/2 fincan kaju (isteğe bağlı vişne
- limon suyu)
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
- vanilya
- tarçın
RAW BESLENME NEDİR?
Raw Food yani çiğ beslenme, bir beslenme şeklinden çok, bir yaşam felsefesidir. Raw Food, ilk insanların ateşi bulmadan önce uyguladıkları beslenme şekli gibi olduğu için, öze dönmek olarak değerlendirilir. İnsanın kendini yeniden tanıması ve vücudunu arındırması olarak da düşünülen Raw Food, çiğ sebze, meyve, kuruyemişler ve yağlı tohumların tüketimine dayalıdır.
Raw Cheesecake Tarifi adım adım yapılışı12 fincan kajuyu gece boyunca suda bekletin.
2Karıştırma kabına kaju, 10 adet fındık, 5 adet suda bekletilmiş hurma, 1/4 bardak rendelenmiş hindistan cevizi , 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı/zeytinyağı ekleyip mutfak robotu ile iyice karıştırın. Cheesecake’in tabanı hazır.
3Üst dolgusu için 1/2 fincan kaju (isteğe bağlı vişne , limon suyu kullanabilirsiniz) 1 yemek kaşığı bal , 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı , vanilya, tarçın ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın.
4Servis etmeden önce 4 saat buzdolabında bekletin. Afiyet olsun.