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Raw Cheesecake Nasıl Yapılır?

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Yumurtasız, unsuz ve pişirmeye ihtiyaç duymadan yapılan lezzetli ve sağlıklı cheesecake’i ile tanışmaya ne dersiniz? Tatlı düşkünlerine şekersiz, sağlıklı nefis bir tarifimiz var!

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Raw Cheesecake Nasıl Yapılır?

KAÇ KİŞİLİK

 4 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ

 15 dakika

PİŞİRME SÜRESİ

 0 dakika

KALORİ

 129

Raw food, doğanın bizlere sunduğu besinleri, sebze ve meyveleri, en saf haliyle tüketmeye dayalı bir beslenme biçimi. Besinler hiç işlem ve ısı görmeden, ham halleriyle tüketiliyor. Böylelikle içindeki her şey canlı olarak vücudumuza giriyor. Pişirmeden, şekersiz, hayvansal ürün kullanmadan ulaşabileceğiniz muhteşem bir lezzet cheesecake yapmaya ne dersiniz? Kendileri çiğ beslenmeyene bile tarifi uygulatacak kadar lezzetli ve iddialı. 

Raw Cheesecake Tarifi için Malzemeler

  • 2 fincan kaju
  • 10 adet fındık
  • 5 adet suda bekletilmiş hurma
  • 1/4 bardak rendelenmiş hindistan cevizi
  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı/zeytinyağı

Üst dolgusu için;

  • 1/2 fincan kaju (isteğe bağlı vişne
  • limon suyu)
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
  • vanilya
  • tarçın

RAW BESLENME NEDİR?


Raw Food yani çiğ beslenme, bir beslenme şeklinden çok, bir yaşam felsefesidir. Raw Food, ilk insanların ateşi bulmadan önce uyguladıkları beslenme şekli gibi olduğu için, öze dönmek olarak değerlendirilir. İnsanın kendini yeniden tanıması ve vücudunu arındırması olarak da düşünülen Raw Food, çiğ sebze, meyve, kuruyemişler ve yağlı tohumların tüketimine dayalıdır.

Raw Cheesecake Tarifi adım adım yapılışı

12 fincan kajuyu gece boyunca suda bekletin.
2Karıştırma kabına kaju, 10 adet fındık, 5 adet suda bekletilmiş hurma, 1/4 bardak rendelenmiş hindistan cevizi , 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı/zeytinyağı ekleyip mutfak robotu ile iyice karıştırın. Cheesecake’in tabanı hazır.
3Üst dolgusu için 1/2 fincan kaju (isteğe bağlı vişne , limon suyu kullanabilirsiniz) 1 yemek kaşığı bal , 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı , vanilya, tarçın ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın.
4Servis etmeden önce 4 saat buzdolabında bekletin. Afiyet olsun.
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