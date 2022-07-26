Çikolatalı ıslak kek tarifi nasıl yapılır?

Çikolatalı ıslak bir keke kim hayır diyebilir ki? Püf noktalarını biliyorsanız kusursuz bir çikolatalı kek yapmak sizin için artık çok kolay! Çikolatalı ıslak kek nasıl yapılır? Tüm gerekli malzemeler ve adım adım yapılışı...

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Çikolata sosu kekin üzerine ne zaman dökülür?

Sos tarifi;

Süt, su, şeker, nişasta ve kakaoyu bir tencereye alın ve tel çırpıcı yardımıyla ocağa almadan önce iyice karıştırın. Ocağa aldığınız karışımı orta ateşte kıvama gelinceye kadar pişirin. Çikolata sosukekin üzerine, kek soğuduktan sonra dökülür. Sosu soğumuş olan kekin üzerine spatula yardımıyla eşit şekilde dökün. Kekiniz hazır afiyet olsun.



Püf noktası

4 kişilik20 dakika15 dakika320

1. Kek pişirmeye başlamadan önce mutlaka kullanacağınız kalıbı yağlayıp unlayıp hazır edin. Aksi taktirde hazırladığınız karışımı kaba almak için bekleteceğiniz süre zarfında kek içerisindeki hava kabarcıkları sönecektir. Bu kekinizin daha çok kabarmasına imkan sağlayacaktır.



2. Sıvılardan oluşan ana kaptaki karışıma ekleyecek olduğunuz toz karışımı karıştırma spatulası yardımı ile alttan yukarı gelecek şekilde karıştırmayı unutmayın. Bir numaralı püf noktasında belirtildiği gibi yine aynı sebepten, karışımın içerisindeki hava kabarcıklarını kaybetmemek adına önemli bir ipucudur.



3. Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için ilk yarım saat kesinlikle tencerenin kapağını açmayın. Kekin kabarmasını engellememek için bu adımı uygulamanız çok önemli.



4. Kekin pişip pişmediğini kürdan yahut bıçak yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Kürdan ya da bıçağı keke batırıp çıkardıktan sonra kekin hamuru yapışmamış ise kekiniz tam olarak piştiğini gösterir.



5. Çikolata tadının daha yoğun olmasını arzu ederseniz çikolata sosunu yaparken, pişirme işlemi esnasında tencereye çikolata parçaları atıp erimesini sağlayın.



6. Kek üzerine dökeceğiniz sosun ve kekin sıcaklığı konusunda hep akıllarda soru işareti olur. Unutmayın ki hem kekin hem de sosun sıcak olması kekin hamurlaşmasına neden olur. Bu yüzden soğuttuğunuz kekin üzerine yine soğuttuğunuz sosu dökmeniz kekinizin daha diri olmasını sağlar.

Çikolatalı ıslak kek tarifi için gerekli malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı un (ayrıca kalıba serpmek için ek 1 çorba kaşığı un)

2 yemek kaşığı kakao

Yarım paket kabartma tozu

Yarım paket vanilya

Bir buçuk su bardağı süt

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı kakao3 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı nişasta

Çikolatalı ıslak kek tarifi adım adım yapılışı

1İlk önce kullanacağınız yaklaşık 26 cm’lik teflon tencerenizi yağlayın ve 1 kaşık unu tencereye serpin ki karışımı hazırladıktan sonra vakit kaybetmeden kaba dökebilesiniz.2Derin bir kaba iki yumurtayı ve bir su bardağı toz şekeri ekleyin. Bu karışımı yaklaşık 4 –5 dakika, köpük köpük olana kadar mikser yardımıyla çırpın.3Köpük köpük olan yumurta ve şeker karışımına yarım su bardağı sıvı yağ ve yarım su bardağı sütü ekleyip mikser yardımıyla havasını çok fazla kaçırmadan, yaklaşık 15- 20 saniye, karıştırın.4Daha sonra 1 su bardağı unu, 2 yemek kaşığı kakaoyu, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip karıştırma spatulası yardımıyla hava kabarcıklarını yok etmemeye çalışarak iyice karıştırın.5Karışımı yağlayıp unladığınız tencereye dökün. Tencereyi kapatmadan önce kapak ve tencere arasına havlu kağıt gerip öyle kapağı kapatın.6Ocağa aldığınız tencereyi en kısık ateşte yaklaşık 45 dakika kadar pişirin. Daha sonra tencerenin kapağını ara ara açıp bıçak ya da kürdan yardımıyla kekinizin pişip pişmediğine bakabilirsiniz.7Pişen kekinizi ocaktan aldıktan sonra bir tabak yardımıyla ters çevirip tencereden çıkarın. Soğumaya bırakın.