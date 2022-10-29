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Balığa limon sıkılır mı?

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Kalp hastalıklarından kansere kadar hemen hemen tüm hastalıklardan korunmada çözüm balık yağından geçiyor. Omega-3 olarak da bilinen besin kaynağı doğal olarak balık yiyerek alındığı gibi kapsül şeklinde hazırlanan ilaçlardan ya da sıvı halde de alınabiliyor.

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Balığa limon sıkılır mı?

 

 


 

Kalp hastalıklarından kansere kadar hemen hemen tüm hastalıklardan korunmada çözüm balık yağından geçiyor. Omega-3 olarak da bilinen besin kaynağı doğal olarak balık yiyerek alındığı gibi kapsül şeklinde hazırlanan ilaçlardan ya da sıvı halde de alınabiliyor. Kurşun ve civa oranı sıfırsa o balık yağının kaliteli olduğunu vurgulayan Aytekin, Antartika’da yaşayanların Avrupa’da yaşayanlara oranla kalp krizi riskinin çok düşük olduğuna dikkat çekti.

Omega-3’ün bu durumu engellediğini söyleyen Aytekin sözlerine şöyle devam etti: “Omega-3 asprin gibi. Hem kanı sulandırıyor hem de antikolajen gibi bir sürü özellikleri var. Halk arasında doğru bilinen bir yanlış var. Balığın üstüne limon sıkılmaz. Limon, omega-3 ile etkileşime girdiğinde onu bozar, etkisini yitirmesine neden olur.”

Balık yağı birçok şeye iyi gelirken, kadınların en çok merak ettiği soruların başında 'Balık yağı kilo yapar mı?' geliyor. 10 gr. balık yağının aşağı yukarı bir çorba kaşığı olduğuna dikkat çeken Aytekin “10 gr. balık yağı 72 kaloridir. Bir elma 75 kalori. Yani 10 gr. balık yağı içseniz anca bir elma yemiş olursunuz.

Elma yemeye tamam ama balık yağı deyince herkes şoke oluyor. Salatanın üzerine lıkır lıkır zeytin yağı dökülüyor ama omega-3 dökülmüyor. Çünkü kokusu olduğundan yenmiyor. 'Balık yağı alırsam kilo alırım' ifadesi tamamen yalnış. Balık yağı kanımızda bulunması gereken temel yağlardan bir tanesidir’’ dedi.

Aytekin sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocukların buyağları almaları çok önemli. Çünkü beynin oluşmasında çok önemli olduğu için çocukların IQ’sunu yüzde 7,5 oranında arttırıyor. Tabii yetişkinler içinde çok önemli özellikle hastalıklardan korunma noktasında. Balık yağı lüks bir tüketim değil zaruri bir ihtiyaçtır. İnsanların bunu benimsemesi gerekiyor. Yani bir bakıma uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı balık yağında gizli."

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