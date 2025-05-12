AKSA Süper Lig 2024–2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Mağusa Türk Gücü, üst üste 6. kez zirvede yer alarak toplamda 14. şampiyonluğunu ilan etti. Rekorlarla dolu bu tarihi sezonda, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran iki futbolcuya özel plaket takdim edildi.

MTG tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan yerli futbolcu unvanına ulaşan Mehmet Gürlü, elde ettiği 7 lig şampiyonluğuyla camianın takdirini toplarken; en fazla şampiyonluk kazanan yabancı futbolcu olarak tarihe geçen Dinopeter Jude Airaodion ise, kazandığı 4 lig şampiyonluğuyla MTG formasına kattığı güç ve katkıyla unutulmazlar arasına adını yazdırdı.

Her iki oyuncuya da plaketleri, Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt tarafından takdim edildi.