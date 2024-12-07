ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

06.12.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Ayşe KÜRÜ (K-68), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzrinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

08.11.2024 tarihinde Karşıyaka’da, A.K.(E-41)’nin dolandırmak kastıyla, bir şahsa ait ikametgahta bulunan merkezi ısıtma sistemine ait arızalı iç ünite elektronik kartını değiştireceğinde, daha önceden kullanılmış ve ikinci el olduğunu bildiği elektronik kartın, kullanılmamış yeni bir kart olduğu yönünde ev sahibine yalan beyanda bulunarak, konu kartı üniteye takıp karşılığında sahtekarlıkla 700 Euro para temin ettiği tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

06.12.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

06 Aralık 2024 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 20 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 980 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 183’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 50’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i kamu işletme izinsiz araç kullanmak, 9’u kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 90’ı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 355 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 34 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2,352 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 76’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 2’si kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 136’sı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 252 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş edilmiş ancak olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 982 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 8’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 91’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 110 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

TRAFİK KAZASI

07.12.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Beyarmudu’nda, Hüseyin SİPAHİ (E-37) 127 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PS 030 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve sınır tellerine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü alkollü içki tesiri altına araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.