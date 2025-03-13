Alithia gazetesi Güney Lefkoşa’ya bağlı Anthupolis bölgesinde bulunan bir anaokulunda, cumartesi akşamı yangın çıktığını yazdı.

Anaokulunun giriş kısmında başlayan yangının, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğünü yazan gazete yangın neticesinde okulun girişinin yanı sıra bazı okul eşyalarının zarar gördüğünü belirtti.

-3 aylık bebek öldü

Gazete bir başka haberinde ise Makarios Hastanesine, dün sabaha karşı ailesi tarafından getirilen 3 aylık kız bebeğin, nabzının atmadığının belirlendiğini, doktorların tüm çabasına rağmen bebeğin kurtarılamadığını yazdı.

Suriye kökenli bebeğin cumartesi akşamı uykuya yatırıldığını, pazar sabaha karşı ise ölü olarak bulunduğunu yazan gazete olayla ilgili polise de bilgi verildiğini belirtti.

-Uyuşturucu

Gazete bir başka haberinde ise Narkotik Şube Polislerinin, tasarrufunda uyuşturucu bulunduran 57 yaşındaki şahsı tutukladığını yazdı.

Habere göre polis, 57 yaşındaki şahsın aracında yaklaşık iki kilo hintkeneviri tespit etti.

-Cinsel taciz suçlaması

Politis gazetesi Rum Eğitim Bakanlığında çalışan üst düzey bir yetkili hakkında cinsel taciz suçlamasının bulunduğunu olayla ilgili araştırmaların devam ettiğini yazdı.

Konuya ilişkin bir araştırmanın, geçtiğimiz Temmuz ayında tamamlandığını, diğerinin ise devam ettiğini belirten gazete Hukuk Dairesi’nin de ilgili adımları atmak için ikinci araştırmanın tamamlanmasını beklediğini yazdı.