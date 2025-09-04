Halkın Partisi (HP) Sözcüsü Aral Moral, ülkede sadece kaçak yaşayanların tespit edilmesinin yeterli olmadığını, bu kişileri kaçağa düşüren koşulların ve işverenlerin de sorgulanması gerektiğini savundu.

Moral son günlerde artan kaçak yaşam denetimleri konusunda yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yıllardır ikamet eden bazı kişilerin bilinçli olarak kaçak duruma düşürüldüğünü iddia etti.

Açıklamasında, “Bu insanların hayatlarını nasıl idame ettirdiklerinin araştırılması, devleti yönettiğini iddia edenlerin asli görevidir” ifadelerine yer veren Moral, işverenleri tarafından bilerek kayıt dışılığa düşürülen çalışanların, hangi iş veren tarafından kaçağa itildiğinin tespit edilmesi ve ilgili iş verene caydırıcı cezalar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Moral, “Bunun ahlaki olmaması bir yana, ortada ciddi bir emek sömürüsü olduğu da aşikardır.” dedi. Bu durumun tüm çalışanlarının çalışma iznini düzenli çıkaran, yatırımlarını yapan işletmelere de haksızlık olduğu gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun da ciddi gelir kaybı yaşamasına neden olduğunu öne sürdü.

Hem çalışan, hem de devletin ciddi kayba uğradığı görüşünü ortaya koyan Moral, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle üçüncü dünya ülkesi kişilerin, ülkeye gelişleriyle ilgili yaşanan ‘insan kaçakçılığı’ noktasındaki tartışmaları da göz önünde tutarak, bu konularda gerekli yasal düzenlemeleri yapmak, insan ticaretinin ve emek sömürüsünün önüne geçmek, haksız rekabeti ortadan kaldırıp, devletin ve emekçinin kayba uğramasının önüne geçilmelidir.

Marifet, kaçak yaşama düşenleri yakalamak değil hem ülkeye girişlerde, hem de ülke içinde çalışma yaşamı kapsamında sürekli ve düzenli denetim yapılmasıdır.”