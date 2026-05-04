Güney Kıbrıs’ta 26 Mayıs’ta yapılacak genel seçim öncesinde Kathimerini tarafından Stratego/IMR şirketine anket yapıldı.

Kathimerini’nin “Vatandaşlar Başrol Oyuncusu Arayışında” başlığıyla aktardığı anket sonuçları DİSİ, AKEL, DİKO gibi geleneksel partilerin yorgun ve başarısız bir oy kaybını önleme savaşı verdiğini, ELAM, Alma ve Amesi Dimokratia gibi ihtilaf partilerinin ise halkı ciddi ve sorumlu olabilecekleri konusunda ikna edemediğinden zemin kaybettiği ya da yer değiştirdiğini gösterdi.

Gazeteye göre birincilik yarışında DİSİ oy kazandığı için değil, AKEL oy kaybettiği için birinci konumda.

ELAM’ın oy oranı bir miktar gerilerken DİKO ve Alma 4’üncülük için yarışıyor. Amesi Dimokratia önemli oy kaybına uğrarken üçüncü sandalye paylaşımına katılabilmek için yüzde 7,2 oy oranını elde edip edemeyeceği de belli değil.

Yeni Meclis'e Volt’un gireceği kesin, EDEK ve Ekologlar mücadele ediyor. DİPA, Avcılar ve Siku Pano barajı geçemiyor.

YARIN SEÇİM OLSA

Stratego/IMR şirketi 20-30 Nisan tarihleri arasında Kathimerini hesabında 18 yaş ve üzeri 800 seçmene arasında yaptığı ankette "yarın seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusunu yöneltti.

Ankete katılanlardan yüzde 20,2'si DİSİ, yüzde 18,5'i AKEL, yüzde 12,6'sı ELAM, yüzde 8,9'u ALMA, yüzde 7,4'ü DİKO, yüzde 5,7'si Amesi Dimokratia, yüzde 4,2'si Volt, yüzde 2,3'si EDEK yüzde 2,1'i Ekologlar, yüzde 1,2'i DİPA, yüzde 1,2'i Aktif Vatandaşlar Birleşik Avcılar Hareketi, yüzde 1'i Siku Pano, yüzde 0,5'i, Demokratik Ulusal Hareket, yüzde 0,1'i Demokratik Değişim Partisi cevabı verildi.

Katılımcıların yüzde 8,1’i karar vermediğini, yüzde 2,4’ü sandığa gitmeyeceğini, yüzde 1,7’si cevap vermek istemediğini, yüzde 1,3’ü boş oy atacağını ve yüzde 0,4’ü bağımsız adaya oy vereceğini söyledi.

Katılımcılar “desteklediği partiden bağımsız olarak hangi partinin birinci olacağı” sorusuna yüzde 61 DİSİ, yüzde 22 AKEL, yüzde 3 Amesi Dimokratia, yüzde 3 ELAM, yüzde 1 DİKO cevabını verdi.

PARTİ BAŞKANLARI

Parti başkanlarının popülaritesiyle ilgili soruya Nikos Hristodulidis için yüzde 48 olumlu, yüzde 43 olumsuz, Annita Dimitriu için yüzde 42 olumlu yüzde 44 olumuz, Stefanos Stefanu için yüzde 40 olumlu yüzde 41 olumsuz cevap verildi.

Nikolas Papadopulos yüzde 21 olumlu yüzde 60 olumsuz, Hristos Hristu yüzde 33 olumlu yüzde 53 olumsuz, Nikos Anastasiu yüzde 15 olumlu yüzde 31 olumsuz, Marios Karoyan yüzde 14 olumlu yüzde 64 olumsuz, Stavros Papaduris yüzde 29 olumlu yüzde 31 olumsuz, Odisseas Mihailidis yüzde 39 olumlu yüzde 40 olumsuz ve Fidias Panayotu için de yüzde 20 olumlu yüzde 67 olumuz cevabı aldı.

MEVCUT HÜKÜMETTEN MEMNUNİYET

Mevcut Hristodulidis hükümetinden duyulan memnuniyetin sorulduğu katılımcıların yüzde 32’si “hiç memnun değilim”, yüzde 31’i “biraz memnunum”, yüzde 29’u “oldukça memnunum” ve yüzde 8’i “çok memnunum” cevabını verdi.

Hristodulidis’in görevini yerine getirme şeklini onaylayanların oranı yüzde 41, onaylamayanların oranı yüzde 53 oldu.