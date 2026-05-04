Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Fransız askeri birliklerinin insani ve operasyonel görev kapsamında Güney Kıbrıs'a konuşlandırılmasını düzenleyen “SOFA” (Kuvvetler Statüsü) Anlaşması’nı değerlendirdi. Palmas, bu anlaşmayı Fransa ile iş birliğinin yükseltilmesinde önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Palmas, Fileleftheros gazetesindeki makalesinde, bölgenin tarihsel olarak kırılgan yapısı ve sık sık çatışma ve karışıklıkların yaşandığı ortamı göz önünde bulundurulduğunda, değişen güç ilişkilerinin ve ittifakların yeniden düzenlenmesinin hem önemli fırsat hem de ciddi zorluk yarattığını kaydetti.

Vasilis Palmas, dost ülkelerle geleneksel ilişkiler geliştirme ve derinleştirmenin yanı sıra, ortak stratejik anlayış benimsenmesi ve uluslararası hukuk ilkelerine bağlılık çerçevesinde bölgesel ve uluslararası aktörlerle yeni iş birliği mekanizmaları geliştirmek için önemli adımlar atıldığına işaret etti.

Rum Yönetimi ile Fransa arasında yüksek düzeydeki ikili ilişkilere vurgu yapmak gerektiğini belirten Palmas, Fransa ile güvenlik, savunma, enerji, eğitim ve kültür gibi sektörlerde iş birliği yapıldığını ifade etti.

Palmas, söz konusu iş birliğinin, iki ülkeyi birbirine bağlayan ilişkinin stratejik doğasını, bunu daha derinleştirmeyle ilgili ortak iradeyi yansıttığını kaydetti.

Palmas, Fransa’nın Kıbrıs sorununu çözme çabalarında başından beri ilkeli bir duruş sergilediğini; BM ve özellikle Güvenlik Konseyi gibi kuruluşlarda daimi üye olarak Rum Yönetimi’nin tezlerini desteklediğini belirtti. Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Fransa'nın AB içinde, bu tezlerin daha elverişli diplomatik ortamda desteklenmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu da kaydetti.

Güney Kıbrıs-Fransa Stratejik Ortaklık Anlaşması’na da değinen Palmas, bu anlaşmanın, ikili ilişkilerin "mükemmel" düzeyini ve iki devletin siyasi liderliği arasında gelişen yakın ve samimi iş birliğini yansıttığına dikkat çekti.

Palmas, savunma sistemleri tedariki alanındaki iş birliği ile Yunanistan ve İtalya’yla birlikte yürüttükleri dörtlü iş birliği mekanizmasına ortak katılımın da aynı çerçevede olduğunu kaydetti.

Vasilis Palmas, haziran ayında imzalanması planlanan SOFA Anlaşması’nın, iş birliğini geliştirme yolunda atılacak önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, bu anlaşmanın, ev sahibi devletin kara, gemi veya uçaklarında bulunan askeri personelin statüsünü net bir şekilde tanımlayacağını belirtti.

İş birliğinin, savunma politikası ve stratejisi, askeri eğitim ve öğretim faaliyetleri, bilgi, deneyim ve personel değişimi, ortak tatbikat yapılması ve lojistik destek biçimleri hakkında üst düzey istişareler içerebileceğini kaydeden Palmas, kuvvetlerin transferi için kolaylık sağlanacağını, ülke içindeki hareketlerin basitleştirileceğini, altyapıya erişimin güvence altına alınacağını ve askeri personel için sağlık hizmetleriyle ilgili konuların düzenleneceğini ifade etti.