Rum polisi dün düzenlediği organize suç operasyonunda, aralarında iki iş insanının da olduğu 4 kişiyi yakaladı. Suça karışan 4 kişiden birinin Merkezi Cezaevi'nde yatan bir mahkum olduğu belirtildi.

Rum radyosu, Larnaka ve Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenen eşgüdümlü operasyonda 44 ve 42 yaşlarında iki iş insanıyla bir kadının yakalandığını, Merkezi Cezaevi’nde yatan 49 yaşındaki bir şahısın da suça karışığının belirlendiğini duyurdu.

Yakalanan şahıslar hakkında , 2021-2024 yılları arasında suç işlemek için örgütlenme, adam kaçırma, kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakma, sahte beyanla gelir elde etme, şantaj, tehdit, yasadışı silah ve patlayıcı madde bulundurma ve yasadışı eylemden elde edilen geliri aklama dahil birçok suçla ilgili soruşturma başlatıldı.

Biri kadın üç Rum ve milliyeti açıklanmayan bir mahkumun bugün hakim karşısına çıkarılacağı haber verildi.