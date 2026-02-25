Brüksel'de önceki gün yapılan AB Dışişleri Konseyi'nde konuşan Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, gündemdeki tüm konuların ciddiyetine rağmen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 4’üncü yıldönümü nedeniyle görüşmelerin Ukrayna'ya odaklanacağını kaydetti.

AB'nin önümüzdeki müzakere sürecindeki rolüne değinen Kombos, AB olarak bugüne kadar çok şey yaptıklarını ve bundan sonra da çok daha fazlasını yapabileceklerini belirterek, harekete geçme zamanının geldiğini söyledi.

Kombos, “işgali yaşamış bir ülke olan Kıbrıs'ın Ukrayna’ya tam destek verdiğini” belirterek, AB’nin Ukrayna'nın yanında kararlılıkla durmaya devam ettiğini yinelemesi gerektiğini ifade etti.