Güney Kıbrıs’ta yatırım karşılığı verilen, ancak daha sonra skandala dönüşen “Altın pasaportlarla” ilgili dört yıldır devam eden polis soruşturmasında, Hukuk Dairesi’ne yalnızca 10 dosya gönderildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Altın Pasaportlar İçin 4 Sene, 10 Dosya” başlığıyla manşete çektiği haberinde, polisin elinde bulunan önemli davaların askıda olduğunu ve soruşturmanın “Kaplumbağa hızında” ilerlediğini yazdı.

Gazete, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Mirona Nikolato’nun teslim ettiği dava sürecinde özellikle bazı yatırımcıların cezai soruşturmalarda zanlı olması nedeniyle ciddi suçlamalar bulunduğunu anımsatırken, polise araştırılmak üzere 100’ün üzerinde konu iletildiğini kaydetti.

Haberde, Hukuk Dairesi’nde kasım başında soruşturmanın ilerleyişinin incelenmesi için toplantı yapılacağı ifade edildi.