Güney Lefkoşa’nın “Akıllı şehir” olma projesinde ilerleme kaydedildiği, projenin 8 milyon 100 bin Euro bütçeye sahip olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Lefkoşa Rum Belediyesi, Rum hükümeti ve AB ortak projesi çerçevesinde Güney Lefkoşa’nın akıllı şehir özelliğini kazanması projesinde ilerleme kaydedildiğini yazdı.

Proje sorumlusu Nadia Lorcie tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın artık Avrupa’nın akıllı kentleri haritasında yer aldığı ve günlük yaşam düzeyinin her geçen gün yükseldiği ifade edildi.

Gazete, projenin, tüm şehre ücretsiz kablosuz internet erişimi sağlanması, akıllı park ve hareket sistemlerinin uygulamaya konmasını içerdiğini vurguladı.