Güney Kıbrıs’ta hane halkını rahatlatmak ve ekonomiyi desteklemek amacıyla 8 maddelik önlemler paketi açıklandı.

Rum hükümetinin, Orta Doğu’da dört haftadır devam eden savaşın yarattığı ekonomik baskıya karşı maliyet artışlarını sınırlamak amacıyla hazırladığı paketin özellikle enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişin hane halkı üzerindeki etkisini azaltmayı; turizme ise destek hedeflediği belirtildi.

Paket, enerji maliyetleri ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışlarının kontrol altına alınmasına yönelik kısa vadeli müdahaleleri içeriyor.

Önlemler paketi, enerji maliyetlerini düşürmeyi, tedarik zinciri ürünlerinin fiyatlarındaki artışı ele almayı ve turizm sektörü ile çiftçileri desteklemeyi amaçlıyor.

Alınan kararlar kapsamında elektrik faturalarına uygulanan düşük KDV oranının süresi uzatılırken, akaryakıtta tüketim vergisinin geçici olarak düşürüleceği duyuruldu.

Ayrıca bazı temel gıda ürünlerinde KDV’nin sıfırlanması ve akaryakıtta fiyat artışına yol açması beklenen çevre vergilerinin uygulanmaması da planlanan önlemler arasında yer aldı.

Ayrıca hükümet, turizm sektörünü desteklemek amacıyla Nisan ayı boyunca otel sektöründe çalışan tüm personelin maaşlarının yüzde 30’unu karşılama kararı aldı.

Bunun yanında, önemli turizm destinasyonlarıyla kesintisiz bağlantıyı sürdürmek amacıyla havayolu şirketlerine yönelik ek destekleri içeren özel bir plan hazırlanacağı da açıklandı.

Paket diğer önlemler yanında elektrikteki Katma Değer Vergisi (KDV) oranı ile akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) azaltılması ve KDV'den muaf ürünler listesine et, kümes hayvanları ve balığın da dahil edilmesini içeriyor.

Tedbirlere göre, 1 Mayıs 2026 ile 31 Mart 2027 tarihleri ​​arasında, tüm hane halkı tüketicileri için elektrik üzerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 5’e düşürülecek; bu yılın Nisan'dan Haziran'a kadarki dönemde akaryakıttaki özel tüketim vergisi, litre başına 8,33 sent azaltılacak.

KDV'den muaf ürünler listesi genişletilerek, özellikle 1 Nisan 2026 ile 30 Eylül 2026 tarihleri ​​arasında et, kümes hayvanları ve balık, KDV'den muaf ürünler listesine dahil edilecek.

OTEL ÇALIŞANLARININ ÜCRETLERİNİN YÜZDE 30’U SÜBVANSE EDİLECEK, HAVAYOLLARINA EK DESTEK PLANI...

Akaryakıt fiyatlarına litre başına 9 sent daha ekleyecek olan Yeşil Vergi uygulanmayacak; 1 Nisan - 30 Nisan 2026 tarihleri ​​arasında faaliyette olacak olan otel ve turistik konaklama tesislerindeki çalışanların ücretlerinin yüzde 30’u sübvanse edilecek.

Önemli turistik destinasyonlarla sorunsuz bağlantı sağlamak için havayollarına yönelik ek destek planı da hazırlanacak.

ÇİFTÇİLERE DE DESTEK...

Çiftçilerin gübre ve tarımsal malzeme alımında Nisan ve Mayıs ayları için maliyetin yüzde 15’ini karşılayan bir sübvansiyon programı hayata geçirilecek.

Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı bu önlemlerin toplam maliyetinin, halen yürürlükte olan mevcut önlemlerle birlikte 200 milyon euroyu aştığı ifade ediliyor.

Rum Hükümet yetkilileri, söz konusu adımların vatandaşların satın alma gücünü korumaya yönelik olduğunu ve küresel gelişmeler nedeniyle oluşan mali baskının hafifletilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Hristodulidis hükümetinin açıkladığı 8 maddelik önlem paketi:

• Elektrikte uygulanan %5’lik düşük KDV oranı Mayıs 2027’ye kadar uzatılacak.

• Akaryakıtta tüketim vergisi Nisan–Haziran döneminde litre başına 8,33 sent azaltılacak.

• Et, kümes hayvanları ve balıkta KDV Nisan–Eylül döneminde %0 olacak.

• Akaryakıtta fiyat artışına yol açması beklenen “yeşil vergiler” uygulanmayacak.

• Otel sektöründe çalışanların maaşlarının %30’u Nisan ayında devlet tarafından karşılanacak.

• Turizm bağlantısını korumak için havayolu şirketlerine yönelik özel destek planı hazırlanacak.

• Enerji maliyetlerinin etkisini azaltmaya yönelik hedefli destek mekanizmaları sürdürülecek.

• Krizin etkilerini izlemek ve yeni önlemler geliştirmek için sürekli değerlendirme yapılacak.