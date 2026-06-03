İngiliz Üslerine ait “Chinook” tipi yangın söndürme helikopterinin müdahaleye hazır duruma getirildiği; mürettebatın eğitiminin ise tamamlandığı kaydedildi.

1 Mayıs’ta eğitimini tamamlayan mürettebatın Rum Yönetiminin eşgüdümünde gerçekleştirilen “İfestos” isimli tatbikata da katıldığını yazan Alithia gazetesi, helikopterin yaz boyunca ihtiyaç halinde katkıya hazır olacağını da ekledi.

Politis gazetesi de Güney Kıbrıs'ın Avrupa yangın söndürme kuvvetleri konuşlandırılacak yüksek yangın riski taşıyan ülkeler arasına dahil edildiğini yazdı. Haberde Avrupa Komisyonu’nun yazılı açıklama yaparak Güney Kıbrıs'ın AB Sivil Koruma Mekanizmasının desteğiyle, yangın söndürme filosuyla ilgili Avrupa planlamasına dahil edildiğini kaydettiği de yer aldı.

Açıklamada, 14 Avrupa ülkesinden 777 itfaiyecinin yangın riski yüksek olan Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde önleyici maksatlı olarak konuşlandırılacağı belirtildi.

Haberde AB'nin, Avrupa ve Güney Akdeniz bölgesinde orman yangınlarına müdahale kapasitelerini güçlendirmek amacıyla 2026 yılında Güney Kıbrıs’ta bir Avrupa bölgesel yangın söndürme istasyonu kuracağı ve istasyonda 6 yangın söndürme uçağının konuşlandırılacağı da kaydedildi.